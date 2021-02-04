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Bursa’da pompalı tüfekle soygun güvenlik kamerasında

04.02.2021 12:12 | Son Güncelleme:
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Bursa’da kar maskeli iki kişinin pompalı tüfekle kuyumcuyu soyma ânı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa’da kar maskeli iki kişinin pompalı tüfekle kuyumcuyu soyma ânı güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilleriyle kuyumcunun önüne gelen 2 kişinin soygun yaptığı ânlar, iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Polis şehrin giriş ve çıkışlarını abluka altına aldı.
Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Panayır Mahallesi Derman Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beyaz ve plakası kapalı otomobille gelen iki kişi ellerindeki pompalı tüfekle kuyumcuya girdi. İçeride bulunan kuyumcudan altınları isteyen soyguncular, ellerindeki kolilere altınları doldurduktan sonra araca binip hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan bu ânlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 2 kişinin içeriye girmesiyle neye uğradıklarını şaşıran kuyumcudaki çalışanlar, 60 bin lira değerindeki altınları ellerinde pompalı tüfek bulanan 2 kişiye teslim etmek zorunda kaldı.
İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler şehrin giriş çıkışlarını abluka altına aldı. Diğer yandan kuyumcu o ânları anlattı. Kuyumcu, "Ben burada duruyordum, ellerinde pompalı tüfekle içeri girdiler. Koliye altınları doldurup araca binip gittiler. Karşı gelmek istedim, silah doğrulttular. Ben de korktum, sonra kaçtılar. 60 bin lira civarında altını alıp kaçtılar" dedi.

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