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Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 19:36 | Son Güncelleme

OYUNCAK TABANCA İLE SOYMUŞ Bursa'da PTT şubesine elindeki tabancayla girdikten sonra, kasadaki 3 bin TL'yi alarak kaçan M.D.

OYUNCAK TABANCA İLE SOYMUŞ

Bursa'da PTT şubesine elindeki tabancayla girdikten sonra, kasadaki 3 bin TL'yi alarak kaçan M.D. (24), polisin titiz çalışmasıyla yakalandı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin elindeki tabancanın da oyuncak olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili Bursa Emniyeti tarafından yapılan çalışmada, yaklaşık 100 güvenlik kamerasının kayıtları incelendi. Şüphelinin olayı gerçekleştirmeden 2 saat önce kendisine ait otomobili olay yerinin iki sokak ötesine park ettiği tespit edildi. Soygunu gerçekleştirdikten sonra otomobiline binerek olay yerinden kaçtığı görülen şüphelinin otomobilinin plakası, kamera kayıtları izlendikten sonra tespit edildi. Daha sonra şüphelinin evinin çevresine ve gidebileceği muhtemel yerlere sivil ekipler gönderilerek izlemeye alındı. Şüpheli M.D., olay sonrası kullandığı otomobilini evine uzak bir yere park ederek yaya olarak evine sırada Gasp Büro ekipleri tarafından yakalandı.

Şüphelinin otomobilinde otomobili kontrol edildiğinde ise soygunda kullandığı oyuncak tabanca, giydiği mont ve eldivenler ele geçirildi.

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