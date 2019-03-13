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Bursa'da PYD/YPG'li terörist yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 09:29 | Son Güncelleme

BURSA'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Suriye kolu PYD/YPG'de faaliyet gösteren, Suriye uyruklu M.A., gözaltına alındı.  İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı tarafından PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki evde teröristin saklandığı tespit edildi.

Bursa'da PYD/YPG'li terörist yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Suriye kolu PYD/YPG'de faaliyet gösteren, Suriye uyruklu M.A., gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı tarafından PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki evde teröristin saklandığı tespit edildi. Ekipler, sabah saatlerinde, eve operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu olan PYD/YPG'de faaliyet yürüten ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelen Suriyeli M.A., gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. M.A., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Bursa'da PYD/YPG'li terörist yakalandı

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