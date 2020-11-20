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  4. Bursa’da ralli yapan kamyon kameralara yansıdı

Bursa’da ralli yapan kamyon kameralara yansıdı

20.11.2020 10:42 | Son Güncelleme:
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Bursa’da yolda seyir halindeyken tırı sollayan kamyon kırmızı ışık ihlali yaptı.

Bursa’da yolda seyir halindeyken tırı sollayan kamyon kırmızı ışık ihlali yaptı. O anlar ise araç kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün Bursa-Ankara yolu Kestel kavşağında meydana geldi. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde ise, bir kamyon sürücü sol şeritte giderken önünde giden kamyonun sağından hızlı bir şekilde geçerek yanan kırmızı ışıkta durmadan trafiğin yoğun olduğu yola çıkarak karşıya geçti. O anlar ise arkadan gelen bir aracın araç kamerasına anbean yansıdı.
Harekete geçen Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kuralları hiçe sayan kamyon sürücüsünü arama çalışması başlattı.

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