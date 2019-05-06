Bursa’da ramazan davulcuları ilk mesaisine başladı

Ramazan ayının geleneksel habercileri davulcular, ilk mesailerine başladı. Ramazan geleneğini devam ettiren davulcular, maniler eşliğinde Bursalı vatandaşları sahura kaldırdı.

Ramazan ayında sahur vaktinin geleneksel habercileri davulcular ilk mesaileri için sokaklara çıktı. Bursa’yı sokak sokak gezip maniler eşliğinde vatandaşları sahura kaldıran davulcular, Ramazan geleneğini devam ettirdi.

Yıllardır davul çalan ve Ramazan ayında bir geleneği devam ettiren Sinan Çoşkungün, "Mübarek Ramazan ayının ülkemize ve tüm Müslüman alemine hayırlı olmasını dileğiyle, herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Korsan davulcuları engellemek için federasyonumuzun kılık kıyafet belirledi. Tüm davulcular tek tip kıyafetle dolaşacak." diye konuştu.

Bu yıl Ramazan davulcularında bir kaç değişiklik yapıldığını söyleyen Yeşil Bursa Roman Dernekleri Federasyonu Orçun Zorun, "Ramazanın olmazsa olmazı, davul merasimi, bir geleneğimiz var. Davulcu arkadaşlarımızı biz organize ettik. Bu sene değişikliklerimiz oldu, fes, yelek, bel kuşağı, yaka kartı gibi. Roman çocuklarımızla ilgili federasyonumuzun bir takım projeleri var. Erken evlilik, okulla hiç tanışmama, madde bağımlılığına karşı bilgilendirme gibi projelerimiz var. Bu etkinlikle elde edilen geliri bu projelerin finansmanını sağlıyoruz." ifadesinde bulundu.