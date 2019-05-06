HABER

Bursa’da ramazan davulcuları ilk mesaisine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 02:56 | Son Güncelleme

Ramazan ayının geleneksel habercileri davulcular, ilk mesailerine başladı.

Ramazan ayının geleneksel habercileri davulcular, ilk mesailerine başladı. Ramazan geleneğini devam ettiren davulcular, maniler eşliğinde Bursalı vatandaşları sahura kaldırdı.
Ramazan ayında sahur vaktinin geleneksel habercileri davulcular ilk mesaileri için sokaklara çıktı. Bursa’yı sokak sokak gezip maniler eşliğinde vatandaşları sahura kaldıran davulcular, Ramazan geleneğini devam ettirdi.
Yıllardır davul çalan ve Ramazan ayında bir geleneği devam ettiren Sinan Çoşkungün, "Mübarek Ramazan ayının ülkemize ve tüm Müslüman alemine hayırlı olmasını dileğiyle, herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Korsan davulcuları engellemek için federasyonumuzun kılık kıyafet belirledi. Tüm davulcular tek tip kıyafetle dolaşacak." diye konuştu.
Bu yıl Ramazan davulcularında bir kaç değişiklik yapıldığını söyleyen Yeşil Bursa Roman Dernekleri Federasyonu Orçun Zorun, "Ramazanın olmazsa olmazı, davul merasimi, bir geleneğimiz var. Davulcu arkadaşlarımızı biz organize ettik. Bu sene değişikliklerimiz oldu, fes, yelek, bel kuşağı, yaka kartı gibi. Roman çocuklarımızla ilgili federasyonumuzun bir takım projeleri var. Erken evlilik, okulla hiç tanışmama, madde bağımlılığına karşı bilgilendirme gibi projelerimiz var. Bu etkinlikle elde edilen geliri bu projelerin finansmanını sağlıyoruz." ifadesinde bulundu.

Bursa’da ramazan davulcuları ilk mesaisine başladı

Bursa’da ramazan davulcuları ilk mesaisine başladı

Bursa’da ramazan davulcuları ilk mesaisine başladı

Bursa’da ramazan davulcuları ilk mesaisine başladı

Bursa’da ramazan davulcuları ilk mesaisine başladı

Bursa’da ramazan davulcuları ilk mesaisine başladı

Bursa’da ramazan davulcuları ilk mesaisine başladı

Bursa’da ramazan davulcuları ilk mesaisine başladı

Bursa’da ramazan davulcuları ilk mesaisine başladı

Bursa’da ramazan davulcuları ilk mesaisine başladı

Bursa’da ramazan davulcuları ilk mesaisine başladı

Bursa’da ramazan davulcuları ilk mesaisine başladı

Bursa’da ramazan davulcuları ilk mesaisine başladı

Bursa’da ramazan davulcuları ilk mesaisine başladı

Bursa’da ramazan davulcuları ilk mesaisine başladı

Bursa’da ramazan davulcuları ilk mesaisine başladı

Bursa’da ramazan davulcuları ilk mesaisine başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni lider Galatasaray! Derbide net galibiyet

Yeni lider Galatasaray! Derbide net galibiyet

Bülent Arınç: Gelişmelere bakılırsa parti kuracaklar gibi

Bülent Arınç: Gelişmelere bakılırsa parti kuracaklar gibi

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Moskova'da uçak faciası: 13 yolcu hayatını kaybetti

Moskova'da uçak faciası: 13 yolcu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Zonguldak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Zonguldak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yozgat iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yozgat iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yalova iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yalova iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Van iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Van iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Uşak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Uşak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.