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Bursa'da "Regaip Kandili" programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 00:17 | Son Güncelleme

Bursa'da "Regaip Kandili" programı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü Tasavvuf Müziği Topluluğu, "Regaip Kandili" özel programı düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre Ve Kütür Merkezi'nde gerçekleştirilen programı, şef Gökay Usludur yönetti.

Hafız Ali Tel'in konuk olduğu gecede, tasavvuf müziğinin seçkin eserleri Bursalı müzikseverler tarafından beğeniyle dinlendi.

Program sonunda Hafız Ali Tel ve Türk Sanat Müziği Bölümü Tasavvuf Müziği Topluluğu, uzun süre alkışlandı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat M hafız Ali Tel Regaip Kandili

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