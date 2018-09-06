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Bursa'da, Roman düğününde silah atılması yasaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 14:17 | Son Güncelleme

BURSA'daki Yenişehir Romanlar Derneği Başkanı Yıldırım Belikırıkoğlu, Romanların yaşadığı mahallede yapılan tüm düğün ve eğlencelerde silah atmayı yasakladıklarını söyledi.

Bursa'da, Roman düğününde silah atılması yasaklandı

Harun SAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- BURSA'daki Yenişehir Romanlar Derneği Başkanı Yıldırım Belikırıkoğlu, Romanların yaşadığı mahallede yapılan tüm düğün ve eğlencelerde silah atmayı yasakladıklarını söyledi.
Dernek Başkanı Yıldırım Belikırıkoğlu, bu güne kadar kimsenin havaya silah sıkmakla kahraman olmadığını belirterek, "İnsanların özgürlüğü, bir başka insanın özgürlüğüne müdahale ettiği yere kadardır. Bu nedenle birçok insan düğün ve her türlü eğlencede silahtan rahatsız oluyor, korkuyor. Biz Romanlar Derneği olarak mahalle muhtarımız ile birlikte mahallemizde yapılan düğün ve her türlü eğlencede silah atmayı yasakladık ve bunu mahallede çeşitli noktalara afişler asarak duyurduk" dedi.
Bu konuda kararlı olduklarını belirten Belikırıkoğlu, "Kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Bunu yapan en yakınımız da olsa anında gerekli mercilere şikayetimizi yapacağız. Düğünlerde mutluluk ve sevinçlerimiz başkasının üzüntüsü olmasın. Bizim tek isteğimiz bu. Mahalle sakinlerimizden ricamız bu kurala sonuna kadar uysunlar. Bizim düğünlerimiz herkese örnek olsun" diye konuştu.

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