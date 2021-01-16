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Bursa’da ruhsatsız diş kliniğine operasyon, sahte dişçi ve 3 kişi gözaltına alındı

16.01.2021 11:36 | Son Güncelleme:
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Bursa’da ruhsatsız diş kliniğine operasyon, sahte dişçi ve 3 kişi gözaltına alındı

Bursa’da bir apartmanın 5’inci katında ruhsatsız işletilen diş kliniğine polis baskın yaptı.

Bursa’da bir apartmanın 5’inci katında ruhsatsız işletilen diş kliniğine polis baskın yaptı. İçeride hastaların bulunduğu sırada gerçekleştirilen baskında, katlardaki dairelerin kapılarında asma kilitler olduğu dikkat çekti. Operasyonda sahte diş hekimi ve Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çırpan Mahallesi Darmstad Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda kaçak diş kliniği olduğu yönünde ihbar aldı. Polis ekipleri, adrese baskın düzenledi. Kapılarında asma kilitler olan katlardaki dairelere girmeye çalışan ekipler, merdivenlere açılan kapıların kilitli olduğunu gördü.
Kapıların açılmaması üzerine polis, asansörleri kontrol etti. Asansördeki Suriyeli bir hastanın verdiği bilgilerle beşinci kata çıkan polis ekipleri, asma kilitli kapının arkasında başka bir kapı daha olduğunu fark etti. Ekiplerin çaldığı kapı, çalışan Mürfet E. tarafından açıldı. İçeri giren ekipler, çok sayıda Suriyeli hasta ile karşılaştı. Cerrahi müdahale için tıbbi cihazlar bulunan klinik kapatılırken, gözaltına alınan 3 kişinin ifadesine başvuruldu.

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