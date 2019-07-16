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Bursa'da S-400 maketli araç ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 17:42 | Son Güncelleme

BURSA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde oluşturulan konvoydaki S-400 maketli araç dikkat çekti.

Bursa'da S-400 maketli araç ilgi gördü

Mehmet İNAN/ BURSA,(DHA)- BURSA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde oluşturulan konvoydaki S-400 maketli araç dikkat çekti.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yılında Bursalı vatandaşlar, araçlarıyla konvoy yaparak caddeleri turladı. Konvoy içindeki bir araç üzerine bağlı olan su borularından yapılı S-400 maketleri görenleri şaşırttı. Bir binaya asılan pankartta da, "Spor kulüplerimize bağış yapıyoruz da bayrağımız için, vatanımız için, milletimiz için, devletimiz için, S-400 füze sistemleri alımı için Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağış yapmaya, haydi Türkiyem" ifadeleri yer aldı.
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Bursa'da S-400 maketli araç ilgi gördüBursa'da S-400 maketli araç ilgi gördüBursa'da S-400 maketli araç ilgi gördü

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