HABER

Bursa’da sabaha karşı ilginç görüntü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 10:14 | Son Güncelleme

Bursa’da bir gece kulübünde çalışan kadın mesai bitiminde çantasının çalındığını iddia ederek sinir krizi geçirdi.

Bursa’da bir gece kulübünde çalışan kadın mesai bitiminde çantasının çalındığını iddia ederek sinir krizi geçirdi. Alkollü olduğu iddia edilen kadın önce yol ortasına yattı daha sonra bayıldı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarında hakaret etti.
Olay merkez Osmangazi İlçesi Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece kulübünde çalışan A.C. (32), isimli kadın sabah mesai bitiminde üzerini değişmek için soyunma odasına gitti. Orada çantasını bulamayan genç kadın sinir krizi geçirerek gece kulübünden dışarıya çıktı. Çevredekilerden çantamı bulun diye yardım isteyen A.C. önce yola ardından kaldırıma yattı. Sinir krizi geçiren ve alkollü olduğu iddia edilen A.C.’yi gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri alkollü ve sinir krizi geçiren kadını ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri çalınan çantayı bulmak için inceleme başlattı.

Bursa’da sabaha karşı ilginç görüntü

Bursa’da sabaha karşı ilginç görüntü

Bursa’da sabaha karşı ilginç görüntü

Bursa’da sabaha karşı ilginç görüntü

Bursa’da sabaha karşı ilginç görüntü

Bursa’da sabaha karşı ilginç görüntü

Bursa’da sabaha karşı ilginç görüntü

Bursa’da sabaha karşı ilginç görüntü

Bursa’da sabaha karşı ilginç görüntü

Bursa’da sabaha karşı ilginç görüntü

Bursa’da sabaha karşı ilginç görüntü

Bursa’da sabaha karşı ilginç görüntü

Bursa’da sabaha karşı ilginç görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.