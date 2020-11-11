HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da sadaka kutusunu çalan zanlı güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa’da sadaka kutusunu çalan zanlı güvenlik kameralarına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 14:01 | Son Güncelleme

Bursa’da bir dükkandaki sadaka kutusunu çalan hırsız güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa’da bir dükkandaki sadaka kutusunu çalan hırsız güvenlik kameralarına yansıdı. Adliyeye çıkarılan zanlı tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz gün İznik ilçesinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yeri sahiplerinin bir anlık boşluğundan faydalanan hırsız dükkanı açık bırakılan kapısından içeri girerek kolaçan etti. Etrafta kimsenin olmadığını gören şüpheli tezgahın üzerinde duran sadaka kutusunu da alarak kayıplara karıştı.
Durumu fark eden iş yeri sahipleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Gittiği doktor kendisini taciz edince gerçek ortaya çıktıGittiği doktor kendisini taciz edince gerçek ortaya çıktı
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
1/
En Çok Okunan Haberler
Dünyayı krizden kurtaracak Türk çift
Dünyayı krizden kurtaracak Türk çift
Kuşadası'nda deprem!
Kuşadası'nda deprem!
BDDK'dan yeni hamle
BDDK'dan yeni hamle
Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor!
Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor!
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Diğer Haberler
Zonguldak’ta flaş koronavirüs kararı! HES kodu olmayan kente giriş yapamayacak
Flaş karar! HES kodu olmayan o ilimize giremeyecek
Paylaşımı büyük tepki çekmişti! İlayda Kılınç için istenen ceza belli oldu
Paylaşımı büyük tepki çekmişti! İstenen ceza belli oldu
Esenyurt'ta taciz iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı
Gittiği doktor kendisini taciz edince gerçek ortaya çıktı
Yapılan dolgu sonrası dudakları bu hale geldi!
Yapılan dolgu sonrası dudakları bu hale geldi!
Kuyuda cansız bedenleri bulunmuştu! Yaşlı çiftin, 6 akrabası gözaltına alındı
Kuyuda cansız bedenleri bulunmuştu! 6 akrabası gözaltına alındı
Denizli’de 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı geldi
Bir kentte daha 65 yaş ve üstüne kısıtlama geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.