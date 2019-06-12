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Bursa'da sadece kedilere hizmet verilen tedavi ünitesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 12:26 | Son Güncelleme

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, sadece kedilere hizmet verilmesi amacıyla Kedi Tedavi Ünitesi kuruldu.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, sadece kedilere hizmet verilmesi amacıyla Kedi Tedavi Ünitesi kuruldu. Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, sokak kedilerinin daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri adına bünyesine yeni bir tesisi daha ekledi. Sadece sokak kedilerine hizmet vermesi amacıyla kurulan Kedi Tedavi Ünitesi'nde, alanında uzman veteriner hekimler görev yapıyor. Merkez, cihazları ve laboratuvarıyla insanlar için kurulmuş özel hastaneleri aratmıyor. Sahipsiz ve yardıma muhtaç hayvanların, bakım ve tedavileri için modern ve ileri teknoloji cihazlarla donatılan merkez, çekilen radyolojik görüntülerin bilgisayar ortamına aktarılması, işlenmesi, saklanması ve yazdırılması için kullanılan bilgisayarlı radyografi (CR) cihazına da sahip. Uzman veteriner hekimler ve son teknoloji cihazlar sayesinde kedilere, orta kulak iltihabı ameliyatından kısırlaştırmaya kadar, her türlü cerrahi operasyon uygulanabiliyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye’de bir ilke imza atarak can dostları için Kedi Tedavi Ünitesi’ni hizmete açtıklarını söyleyerek, "Sokaktaki yaralı, hasta ve sahipsiz haldeki kedileri, bu tesisimize getirerek tedavilerini yapıyoruz. İlk doğum ünitesi ve enfeksiyon ünitesi gibi çeşitli bölümlerden oluşan bu kedi hastanemizde, kedilerin sağlığına kavuşması ve rahat bir yaşam sürmesi adına ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bizler can dostlarımızı iyileştirerek, hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıkların da önüne geçmiş oluyoruz. Daha sağlıklı can dostlarımız ve daha sağlıklı Bursa için bu hizmeti sürdürüyoruz" dedi.

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