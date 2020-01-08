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  4. Bursa’da şafak baskını yapılan operasyonda çöp evde gizlenen uyuşturucu yakalandı

Bursa’da şafak baskını yapılan operasyonda çöp evde gizlenen uyuşturucu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 09:23 | Son Güncelleme

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Şube ekipleri tarafından Bursa’nın bir çok ilçesinde şafak vakti bin polisle eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Şube ekipleri tarafından Bursa’nın bir çok ilçesinde şafak vakti bin polisle eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yapıldı. Yapılan operasyon sonucu çöp evde gizlenen uyuşturucu maddeler narkotik köpeği Rona tarafından bulundu.
Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın koordinesinde gerçekleştirilen şafak vakti uyuşturucu operasyonunda, Bursa’nın Merkez ve ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere ait ikamet ve mekanlara baskın düzenlendi. Yapılan baskınlarda başta Polis Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı bin kişilik polis ekibi görev aldı.
Yapılan operasyonda polis özel harekat ekipleri koç başlarıyla kapıları kırıp içeri girerken, Çevik Kuvvet ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti ve bulundurma suçlarından çok sayıda kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyon sırasında girilen evlerden biri çöp ev çıkarken içeride narkotik köpeği Rona tarafından yapılan arama sonucu uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yapılan operasyon sonucunda gözaltına şüphelilerin Bursa İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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