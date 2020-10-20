HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da şafak operasyonu, mahalle ablukaya alındı

Bursa’da şafak operasyonu, mahalle ablukaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 07:09 | Son Güncelleme

Bursa’da 600 polisle şafak saati dev uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Bursa’da 600 polisle şafak saati dev uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Drone destekli yapılan operasyonda şehir adeta abluka altına alınırken, kapıların koçbaşlarıyla kırıldı. Operasyona Özel Harekat, Narkotim, Çevik Kuvvet, Yunus, Asayiş ekiplerinden oluşan 600 polis görev alırken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İl genelinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik soruşturma yürüttü. Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.
Şüpheliler uykuda yakalandı kapılar koçbaşlarıyla kırıldı. Özel Harekat polislerinin yanı sıra, 600 polisin katıldığı operasyonda, ekipler tek tek şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerin bulunduğu mahallelere yöneldi. Bursa’nın farklı mahallelerinde baskın yapan ekipler evlerin kapılarını koç başlarıyla kırarak içeriye girdi. Uyuşturucu satıcıları baskına uykuda yakalanırken, evlere giren polisler şüphelileri tek tek gözaltına aldı. Drone destekli yapılan operasyonda şehir adeta abluka altına alındı. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda çok miktarlarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken adreslerdeki aramalara devam edildiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı? Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı?
Selçuk'un imzasıyla gönderildi! Okul kantinleriyle ilgili önemli kararSelçuk'un imzasıyla gönderildi! Okul kantinleriyle ilgili önemli karar
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
1/
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da büyük yangın! Konteynere atılan ateş 2 fabrikayı yaktı
Ankara'da büyük yangın! Konteynere atılan ateş 2 fabrikayı yaktı
ABD'de 7.5 büyüklüğünde deprem
ABD'de 7.5 büyüklüğünde deprem
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Kredi kartı kullananlar dikkat!
Kredi kartı kullananlar dikkat!
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Pompeo'dan Rusya'ya karşı çağrı: Bize katılmaya çağırıyoruz
Pompeo'dan Rusya'ya karşı çağrı: Bize katılmaya çağırıyoruz
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Diğer Haberler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ koronavirüse yakalandı!
Hamza Dağ koronavirüse yakalandı!
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
'Makas' atan otomobil elektrik direğine çarpıp alev aldı: 5 yaralı
'Makas' atan otomobil elektrik direğine çarpıp alev aldı: 5 yaralı
Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarına 'Çukur' operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarına 'Çukur' operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Bursa'da 600 polisle şafak operasyonu! Gözaltılar var
600 polisle şafak operasyonu! Gözaltılar var
Ümraniye'de feci kaza! Bariyerler otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı
Feci kaza! Bariyerler otomobile ok gibi saplandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.