Bursa'da "şafak operasyonu"nda arama yapılan çöp evden uyuşturucu çıktı

Bursa'da polis tarafından şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çöplerle dolu bir evde uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sabaha karşı yaklaşık bin polisin katılımıyla başlatılan ve Özel Harekat Şubesinin de destek verdiği operasyonda 25 zanlı yakalandı.

Yenişehir ilçesinde de önceden belirlenen eve baskın yapıldı. Kapıyı kıran ekipler, çöplerle dolu eve güçlükle girerek arama yaptı. Aramalarda, çekmeceye gizlenmiş uyuşturucunun yeri narkotik köpeği tarafından tespit edildi.

Ekiplerin bu evde gözaltına aldığı erkek şüphelinin, hamile eşiyle beraber yaşadığı öğrenildi.

