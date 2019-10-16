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Bursa'da şafakta FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 13:46 | Son Güncelleme

BURSA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY mensuplarının saklandıkları hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine baskın yaptı.

Bursa'da şafakta FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY mensuplarının saklandıkları hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine baskın yaptı. Operasyonda aralarında askerlerin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY mensuplarına yönelik yürüttükleri çalışmalarda, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilenlerin örgütsel faaliyetlerine devam ettiği ve gizlendiği hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine şafak operasyonu düzenledi. Çok sayıda adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda, 2 askeri imam, 1 ihraç üsteğmen, 1 büyük bölge talebe mesulü (BBTM), 1 bölge üniversite mesulü (BÜM) ve 9 örgüt mensubu gözaltına alındı.
TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLMİŞ
Şüphelilerin kaldıkları evleri arayan ekipler, çok sayıda dijital materyal, sahte kimlik ve örgüt tarafından şüphelilere hizmetleri karşılığında verilen teşekkür belgesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Bursa'da şafakta FETÖ operasyonu: 14 gözaltıBursa'da şafakta FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

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