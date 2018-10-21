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Bursa'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 04:59 | Son Güncelleme

Merkez Osmangazi ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle alt geçitte mahsur kalan araç kurtarıldı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalan araç kurtarıldı.

İzmir-Bursa karayolundaki Merinos alt geçidi, sağanak dolayısıyla kısa sürede suyla doldu. Bu sırada alt geçitte seyreden Oktay Sarıkaya yönetimindeki 16 LMC 99 otomobil arızalandı.

Olay yerine kısa sürede ulaşan karayolları, BUSKİ ve itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alt geçitte biriken suyu tahliye etti.

Arızalanan otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından alt geçit trafiğe açıldı.

Bu arada, sürücü Sarıkaya, ekiplerin yardım önerilerini geri çevirerek su tahliye olana kadar otomobilden inmedi.

Sarıkaya, alt geçitten geçerken yükselen suyu fark etmediğini ve otomobilinin aniden arızalandığı söyledi.

Telefonunun şarjı bittiği için uzun süre burada beklemek zorunda kaldığını belirten Sarıkaya, "Burası göl gibiydi. Kimseye haber veremediğim için saatlerce bekledim. Polis ekipleri beni fark edince yardıma geldiler. Belediye ve itfaiye ekiplerinin gelmesiyle su tahliye edildi." dedi.

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Bursa mahsur kalma yoğun yağış

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