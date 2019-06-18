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Bursa'da sağanak; enerji iletim hattına yıldırım isabet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 16:34 | Son Güncelleme

BURSA'da, aniden bastıran şiddetli yağmurda yollar, kısa sürede göle dönerken, alt geçitleri su bastı.

Bursa'da sağanak; enerji iletim hattına yıldırım isabet etti

Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, aniden bastıran şiddetli yağmurda yollar, kısa sürede göle dönerken, alt geçitleri su bastı. Bursaray Sırameşeler Metro İstasyonu'nda, enerji iletim hattına yıldırım isabet ederken, ulaşımda aksama meydana geldi.
Kentte, öğle saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur nedeniyle yollar, kısa sürede göle dönerken, alt geçitleri su bastı. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. Yağmurdan korunmak isteyenler ise saçak altlarına ve dükkanlara sığındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte yağış, cuma gününe kadar devam edecek.
Öte yandan Bursaray Sırameşeler Metro İstasyonu'nda, enerji iletim hattına yıldırım isabet etti. Elektrik kesintisi olurken, tellerin hasar görmesi için raylı ulaşım durduruldu. Kent sakinlerinin mağdur olmaması için bölgede otobüs seferleri devreye alındı. Sırameşeler- Nilüfer İstasyonu ile Sırameşeler- Karaman İstasyonları arasında otobüslerle aktarmalı yolcu taşıması yapıldı. Sırameşeler- Kestel, Karaman- Emek ve Nilüfer- Üniversite arasında raylı sistem taşımacılığı ise sorunsuz sürdürüldü. İstasyonda onarım çalışmalarına başlandı.

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Bursa'da sağanak; enerji iletim hattına yıldırım isabet ettiBursa'da sağanak; enerji iletim hattına yıldırım isabet ettiBursa'da sağanak; enerji iletim hattına yıldırım isabet ettiBursa'da sağanak; enerji iletim hattına yıldırım isabet etti

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