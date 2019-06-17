HABER

Bursa'da sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 20:46 | Son Güncelleme

İnegöl ilçesinde bazı iş yerleri ve evleri su bastı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde başlayan sağanağın ardından bazı iş yerleri ile evleri su bastı, cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Kuvvetli yağış, vatandaşlara ve sürücülere de zor anlar yaşattı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinden suyu kendi imkanlarıyla tahliye etti.

Bu arada yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalan çocukları, mahalle sakinleri kurtardı.

Mahmudiye Mahallesi 6. Sokak'taki bir çınar ağacı ise aşırı yağışa dayanamayarak park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Ağaç, belediye ekiplerince kesilerek aracın üzerinden ve yoldan kaldırıldı.

Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için cadde ve sokaklarda çalışmasını sürdürüyor.

PARTNERÖlümüne kanka olan ünlülerÖlümüne kanka olan ünlüler
Erzurum'a yarım saatte 7 kilogram yağış düştüErzurum'a yarım saatte 7 kilogram yağış düştü
Ekrem İmamoğlu’nun burs vaadine İBB’den açıklamaEkrem İmamoğlu’nun burs vaadine İBB’den açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa inegöl sağanak Şiddetli yağış yağmur

En Çok Okunan Haberler

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Erdoğan'dan 'ortak yayın' için ilk yorum!

Erdoğan'dan 'ortak yayın' için ilk yorum!

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Okmeydanı'nda lüks araca silahlı saldırı! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

Mardin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

CHP’den imamlara mektup

CHP’den imamlara mektup

Şule Çet davasında yeni gelişme! Plazada keşif yapıldı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Plazada keşif yapıldı

Bir köy bu işle geçimini sağlıyor! Çamurun içinde...

Bir köy bu işle geçimini sağlıyor! Çamurun içinde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.