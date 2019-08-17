HABER

Bursa'da sağanak hayatı felç etti, hortum panik yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 15:40 | Son Güncelleme

BURSA'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Bursa'da sağanak hayatı felç etti, hortum panik yaşattı

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN- Feyzi SARIKAYA/BURSA, (DHA) - BURSA'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok ev ve işyerinin giriş katlarını su basarken, yollar göle döndü. Öte yandan Bursa'nın Gemlik açıklarında görülen ve 15 dakika süren hortum, korkuya neden oldu.
Bursa merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Öğle saatlerinden itibaren başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araç trafiğinin durma noktasına geldiği kent yağmura hazırlıksız yakalandı. Vatandaşların yağmurdan naylon poşetle, otobüs durakları ile işyerlerinin tentelerinin altına sığınarak korunmaya çalıştığı görüldü.
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.
GEMLİK AÇIKLARINDA HORTUM PANİĞİ
Öte yandan, Gemlik Körfezi Kumla Sahili yakınlarında kıyıdan yaklaşık 150 metre açıkta hortum meydana geldi. Yaklaşık 15 dakika süren hortum, bölgede paniğe neden olurken bu sırada denizde olan tatilciler sahili boşalttı. Hortumun bir süre sonra gözden kaybolmasıyla ilçede sağanak etkisini gösterdi.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da sağanak hayatı felç etti, hortum panik yaşattıBursa'da sağanak hayatı felç etti, hortum panik yaşattıBursa'da sağanak hayatı felç etti, hortum panik yaşattıBursa'da sağanak hayatı felç etti, hortum panik yaşattı

PARTNERBurak Özçivit'ten eşine destek!Burak Özçivit'ten eşine destek!
Ankara’da geleneksel köy düğünüAnkara’da geleneksel köy düğünü
Üsküdar'da yolda çökmeÜsküdar'da yolda çökme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

Sancaktepe'de 7 katlı binada patlama

Sancaktepe'de 7 katlı binada patlama

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Unkapanı altgeçidinde bir kişi ölü bulundu

Sağanak bir can aldı! Altgeçitte ölü bulundu

9 FETÖ üyesi yurt dışına kaçarken yakalandı

Bodrum'da kıskıvrak yakalandılar

Son dakika: Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşımı vurdu

İstanbul'da yağış toplu ulaşımı vurdu!

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor! Meteoroloji'den yeni uyarı

İstanbul'da sağanak yağış! Meteoroloji'den yeni uyarı

Son dakika: Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.