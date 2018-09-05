HABER

Bursa'da 'sağanak' hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 23:16 | Son Güncelleme

BURSA’da, akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'da 'sağanak' hayatı olumsuz etkiledi

Berktuğ ÖNCÜ/İsmail KAYA/BURSA, (DHA)- BURSA’da, akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle dağ ilçeleri ile Kestel ve Gürsu ilçelerinde çok sayıda ev ve iş yerine su bastı. Caddeler göle dönerken, çok sayıda yerleşim bölgesinin elektriği kesildi.
Bursa’da akşam saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede hayatı felç etti. Bursa’nın Kestel ve Gürsu ilçeleri ile dağ ilçelerinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Cadde ve sokak aralarındaki rögar kapakları taşarken devreye BUSKİ, Belediye ve itfaiye ekipleri girdi. Ekipler su baskını olan ev, iş yeri, cadde ve sokaklara müdahale etti. Orhaneli ilçesinde birçok yerleşim alanında elektrik kesintisi yaşandı. Ovaakça Mahallesi'nde ise ormanlık alana yıldırım düştü, ardından yangın çıktı. Yangında 150 metrekarelik bir alan yandı. Bursa merkezi ve ilçelerinde sağanak yağış son buldu.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da 'sağanak' hayatı olumsuz etkilediBursa'da 'sağanak' hayatı olumsuz etkilediBursa'da 'sağanak' hayatı olumsuz etkilediBursa'da 'sağanak' hayatı olumsuz etkiledi

PARTNERBütün işe sırtlan bozdu! Bakın neler oldu!Bütün işe sırtlan bozdu! Bakın neler oldu!
Karaman’da korkunç kaza! Yaralılar varKaraman’da korkunç kaza! Yaralılar var
Eskişehir'de sulama kanalında ceset bulunduEskişehir'de sulama kanalında ceset bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Brunson davasına bakan savcı değişti

Brunson davasına bakan savcı değişti

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Kahramanmaraş'ta tamir etmek için girdiği taş kırma makinesinde sıkışan usta feci şekilde öldü!

Kahramanmaraş'ta tamir etmek için girdiği taş kırma makinesinde sıkışan usta feci şekilde öldü!

Karaman’da korkunç kaza! Yaralılar var

Karaman’da korkunç kaza! Yaralılar var

Bursa'da salıncakta dehşet! 8 yaşındaki kız çocuğunun boğazına dolanan ip canından ediyordu

Bursa'da salıncakta dehşet! 8 yaşındaki kız çocuğunun boğazına dolanan ip canından ediyordu

EGM 3000 lisans mezunu komiser yardımcısı alınacağını duyurdu! İşte başvuru şartları

EGM 3000 lisans mezunu komiser yardımcısı alınacağını duyurdu! İşte başvuru şartları

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.