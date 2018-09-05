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Bursa'da 'sağanak' hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 23:59 | Son Güncelleme

BURSA’da, akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Berktuğ ÖNCÜ/İsmail KAYA/BURSA, (DHA)- BURSA’da, akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle dağ ilçeleri ile Kestel ve Gürsu ilçelerinde çok sayıda ev ve iş yerine su bastı. Caddeler göle dönerken, çok sayıda yerleşim bölgesinin elektriği kesildi.

Bursa’da akşam saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede hayatı felç etti. Bursa’nın Kestel ve Gürsu ilçeleri ile dağ ilçelerinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Cadde ve sokak aralarındaki rögar kapakları taşarken devreye BUSKİ, Belediye ve itfaiye ekipleri girdi. Ekipler su baskını olan ev, iş yeri, cadde ve sokaklara müdahale etti. Orhaneli ilçesinde birçok yerleşim alanında elektrik kesintisi yaşandı. Ovaakça Mahallesi'nde ise ormanlık alana yıldırım düştü, ardından yangın çıktı. Yangında 150 metrekarelik bir alan yandı. Bursa merkezi ve ilçelerinde sağanak yağış son buldu.

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