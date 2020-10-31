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Bursa’da sağanak yağış kazaya sebep oldu: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 10:30 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sağanak yağışın sebep olduğu kazada kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa Ankara yolu Mezitler -1 mevkinde meydana geldi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sağanak yağışın sebep olduğu kazada kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa Ankara yolu Mezitler -1 mevkinde meydana geldi. Ankara’dan Bursa yönüne seyreden Nihat Y idaresindeki 06 CAB 774 plakalı hafif ticari araç yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç sağ ve sol taraftaki bariyerlere çarptı. Hızı kesilmeyen hafif ticari araç daha sonra aynı istikamette seyir halinde olan Can Y. idaresindeki 06 CCD 281 plakalı kamyona çarparak durabildi.
Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken hafif ticari araçta bulunan Fatma Y (40), Bedirhan Y (16), Kaan Efe Y (11) ve Kerem Ali Y (3) yaralandı. 4 yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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