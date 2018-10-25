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Bursa'da "Sağlıklı Yaşam ve Spor Fuarı" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 17:52 | Son Güncelleme

Tekvando, eskrim, masa tenisi alanlarında çeşitli gösterilerin renk kattığı fuar, 28 Ekim'e kadar açık kalacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Network Fuarcılık iş birliğiyle hazırlanan "Sağlıklı Yaşam ve Spor Fuarı" kapılarını açtı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık, belediye olarak Bursa'ya kazandırdıkları kompleks, tesis ve salonlarla gençleri spor yapma imkanına kavuşturduklarını ifade etti.

Bursa'nın bir spor şehri olduğunu söyleyen Kocabıyık, şöyle devam etti:

"Gençlerimizi en güzel şekilde yetiştirme adına spor yatırımlarımızı, tesislerimizi ve projelerimizi hayata geçiriyoruz. Ülkemizin genç nüfusunun en yoğun şehirlerinden biri Bursa. Bursaspor markamız, amatör kulüplerimiz, her spor branşında faaliyet gösteren kulüplerimizle Bursa bir spor şehri. 4 spor kompleksi, 50 küsur spor tesisi, 19 branşta yaptığımız faaliyetlerle sağlıklı ve sporcu nesillerin yetişmesine katkı sağlıyoruz."

Kocabıyık, hem profesyonel hem amatör hem de alternatif spor dallarına verdikleri destekle Bursa'nın spor şehri olmasını sağladıklarını dile getirdi.

Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker de önemli bir organizasyonu daha Bursalılarla buluşturmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Bursa'nın fuar şehri olması, fuarcılık sektöründen gerekli payı alması adına Büyükşehir Belediyesi ile yola çıktıklarını belirten Eker, "Bu fuar, 2018 yılı içinde yaptığımız 7'nci fuar. Aralık ayında da iki fuar gerçekleştirerek yılı 9 fuarla kapatmış olacağız. Spor çok geniş kitlelerin ilgi duyduğu bir alan. Sağlık da sporla bağlantılı bir konu." dedi.

Fuarı hazırlarken Bursa'nın bir spor şehri olduğu gerçeğinden yola çıktıklarını vurgulayan Eker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"4 gün boyunca sağlıklı yaşam ve spor alanında Bursa'da faaliyet gösteren firmalarımız, fuar alanında stantlarını açacaklar. Bunun yanı sıra spor ve sağlıklı yaşam üzerine söyleşi ve panellerle fuarımız zenginleşirken sporcular, fitness salonları, hastaneler, SPA merkezleri, spor malzemeleri firmaları, spor gıda takviye firmaları, beslenme uzmanları, sporla ilgili dernekler, federasyonlar, psikologlar ve akademisyenler bir araya gelecek."

Açılışa, Vali Yardımcısı Ergün Güngör, İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, firma temsilcileri ve davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesilerek stantlar gezildi.

Fuarın ilk gününde, dünya vücut geliştirme şampiyonlarından Mahmut Irmak, "Bir Şampiyonun Hikayesi" konu başlığında söyleşi gerçekleştirdi. Sunucu Ece Vahapoğlu da ziyaretçi ve katılımcılarla yoga yaptı.

Tekvando, eskrim, masa tenisi alanlarında çeşitli gösterilerin renk kattığı fuar, 28 Ekim'e kadar açık kalacak.

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Bursa Bursa Büyükşehir Belediyesi Network Fuarcılık Sağlıklı Yaşam ve Spor Fuarı

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