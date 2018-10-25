Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Network Fuarcılık iş birliğiyle hazırlanan "Sağlıklı Yaşam ve Spor Fuarı" kapılarını açtı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık, belediye olarak Bursa'ya kazandırdıkları kompleks, tesis ve salonlarla gençleri spor yapma imkanına kavuşturduklarını ifade etti.

Bursa'nın bir spor şehri olduğunu söyleyen Kocabıyık, şöyle devam etti:

"Gençlerimizi en güzel şekilde yetiştirme adına spor yatırımlarımızı, tesislerimizi ve projelerimizi hayata geçiriyoruz. Ülkemizin genç nüfusunun en yoğun şehirlerinden biri Bursa. Bursaspor markamız, amatör kulüplerimiz, her spor branşında faaliyet gösteren kulüplerimizle Bursa bir spor şehri. 4 spor kompleksi, 50 küsur spor tesisi, 19 branşta yaptığımız faaliyetlerle sağlıklı ve sporcu nesillerin yetişmesine katkı sağlıyoruz."

Kocabıyık, hem profesyonel hem amatör hem de alternatif spor dallarına verdikleri destekle Bursa'nın spor şehri olmasını sağladıklarını dile getirdi.