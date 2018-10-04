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Bursa'da sahte engelli raporu çetesine 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 16:10 | Son Güncelleme

BURSA'da sahte engelli raporu düzenleyerek, 1 milyon 250 bin liralık vurgun yaptıkları öne sürülen 7 kişiden 4'ü tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında sahte engelli raporu düzenledikleri yönünde ihbarda bulunulan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Bursa'da sahte engelli raporu çetesine 4 tutuklama

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da sahte engelli raporu düzenleyerek, 1 milyon 250 bin liralık vurgun yaptıkları öne sürülen 7 kişiden 4'ü tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında sahte engelli raporu düzenledikleri yönünde ihbarda bulunulan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik takibin ardından sahte engelli raporları düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını 1 milyon 250 bin lira zarara uğrattıkları belirlenen, aralarında 3 hastane çalışanının da bulunduğu 7 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. F.K., Z.G., Z.T., K.G., C.K., Ö.Y. ve A.O.E. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Z.G. F.K. Z.T. ve Ö.Y. tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bursa'da sahte engelli raporu çetesine 4 tutuklamaBursa'da sahte engelli raporu çetesine 4 tutuklama

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