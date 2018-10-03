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Bursa'da sahte engelli raporu çetesine operasyon: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 10:59 | Son Güncelleme

BURSA'da sahte engelli raporu düzenleyerek, 1 milyon 250 bin liralık vurgun yaptıkları öne sürülen çetenin 7 üyesi yakalandı.

Bursa'da sahte engelli raporu çetesine operasyon: 7 gözaltı

Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)- BURSA'da sahte engelli raporu düzenleyerek, 1 milyon 250 bin liralık vurgun yaptıkları öne sürülen çetenin 7 üyesi yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında sahte engelli raporu düzenledikleri yönünde ihbarda bulunulan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik takibin ardından sahte engelli raporları düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını 1 milyon 250 bin lira zarara uğrattıkları belirlenen 7 kişiyi yakalamak üzere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda F.K., Z.G., Z.T., K.G., C.K., Ö.Y. ve A.O.E. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardında çok sayıda kişiye sahte Engelli Sağlık Kurulu raporu tanzim ederek yüklü miktarlarda haksız kazanç elde ettikleri ve kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

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Bursa'da sahte engelli raporu çetesine operasyon: 7 gözaltıBursa'da sahte engelli raporu çetesine operasyon: 7 gözaltı

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