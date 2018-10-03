HABER

Bursa'da sahte engelli raporu çetesine operasyon: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 11:49 | Son Güncelleme

BURSA'da sahte engelli raporu düzenleyerek, 1 milyon 250 bin liralık vurgun yaptıkları öne sürülen çetenin 7 üyesi yakalandı.

Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)- BURSA'da sahte engelli raporu düzenleyerek, 1 milyon 250 bin liralık vurgun yaptıkları öne sürülen çetenin 7 üyesi yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında sahte engelli raporu düzenledikleri yönünde ihbarda bulunulan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik takibin ardından sahte engelli raporları düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını 1 milyon 250 bin lira zarara uğrattıkları belirlenen 7 kişiyi yakalamak üzere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda F.K., Z.G., Z.T., K.G., C.K., Ö.Y. ve A.O.E. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardında çok sayıda kişiye sahte Engelli Sağlık Kurulu raporu tanzim ederek yüklü miktarlarda haksız kazanç elde ettikleri ve kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

PARTNERİstediğiniz rüyayı görmek için mutlaka bunu yapın!İstediğiniz rüyayı görmek için mutlaka bunu yapın!
Gözaltına alınan sürücü: Oğlumun bir yıl ömrü kaldıGözaltına alınan sürücü: Oğlumun bir yıl ömrü kaldı
Denizde cesedi bulunan kadının kimliği belirlendiDenizde cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

Bursa'da akılalmaz olay! Yamaç paraşütçüsü çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü

Bursa'da akılalmaz olay! Yamaç paraşütçüsü çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü

Karabük'te alkollü sürücüden akılalmaz sözler! Levent Kırca skeci gerçek oldu...

Karabük'te alkollü sürücüden akılalmaz sözler! Levent Kırca skeci gerçek oldu...

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

Lüks plazadaki dehşette yeni gelişme!

Lüks plazadaki dehşette yeni gelişme!

Yolcunun hayatını kurtarmıştı! Ünlü pilot pazarlama şefi oldu

Yolcunun hayatını kurtarmıştı! Ünlü pilot pazarlama şefi oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.