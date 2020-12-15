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Bursa’da sahte içki faciası: 1 kişi öldü, 10 kişi komada

15.12.2020 20:25 | Son Güncelleme:
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Bursa’da sahte içki nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi hayati tehlike kaydıyla tedavi altına alındı.

Bursa’da sahte içki nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi hayati tehlike kaydıyla tedavi altına alındı. İnternet üzerinden sipariş verdiği etil alkolleri piyasaya süren 2 kişi ile satın alan 5 kişi daha gözaltına alındı.
Çekirge Devlet ve Şehir Hastanelerine 2 günde alkol zehirlenmesi ile peşpeşe 11 kişinin gelmesi üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Hayati tehlike kaydıyla hastaneye yatırılan 11 kişiden Mehmet İ. isimli kişi bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Polisin yaptığı soruşturmada zehirlenen kişilerin, 0,5 litrelik pet şişeler halinde sahte içkileri satın aldığı kişi tespit edildi. E.K. isimli kişi ilk etapta gözaltına alınırken, şüpheli bu kişi etil alkol olarak bildiği 5 litrelik içkiyi U.K. isimli şahıstan aldığını ifade etti.
Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi. Gözaltına alınan U.K. isimli kişi de İstanbul’daki bir firmaya internet üzerinden 50-60 litrelik etil alkol siparişi verdiğini, bu maddeyi de çok sayıda kişiye sattığını ifade etti.
Emniyet birimleri çeşitli adreslere yaptığı operasyonla 5 kişiyi daha gözaltına alarak İstanbul’dan gelen 50 litrelik etil alkolün 30 litresine ulaştı. 20 litrelik kısmının ise yarım litrelik pet şişeler halinde piyasaya sürüldüğü öğrenildi. Polis yaklaşık 40 şişe olduğu tahmin edilen sahte içkilerin peşine düşerken içenleri ise en yakın hastaneye gitmeleri hususunda uyardı.
Soruşturma derinleştirilirken, başkaca sahte alkol satılan kişilere ulaşılmaya çalışıldığı, 20 litre civarındaki sahte içkinin bulunması için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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