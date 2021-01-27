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Bursa’da sahte içki operasyonu

27.01.2021 14:15 | Son Güncelleme:
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Bursa’da sahte içki operasyonu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 31 litre sahte içki ele geçirildi.Son günlerde ölümlere sebebiyet veren sahte içkilerin piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Yeniceköy’de Ş.Ç isimli şahsın evine baskın yaptı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 31 litre sahte içki ele geçirildi.
Son günlerde ölümlere sebebiyet veren sahte içkilerin piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Yeniceköy’de Ş.Ç isimli şahsın evine baskın yaptı. Şahsın ev, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramada 4 adet 5 litrelik plastik su şişesi içerisinde alkol, 2 adet 5 litrelik bidon içerisinde alkol, 3 adet 0,5 litrelik pet şişe içerisinde alkol, 1 adet damıtma aparatı ve bin makaron tütün ele geçirildi. Toplam 31,5 litre litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ç gözaltına alındı.

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