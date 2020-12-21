HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da sahte içkiden bir kişi daha zehirlendi

Bursa’da sahte içkiden bir kişi daha zehirlendi

21.12.2020 16:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiğini söyleyen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiğini söyleyen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlenen şahsın son dönemde Bursa’da meydana gelen sahte içki satışıyla bağlantısı araştırılıyor.
Olay saat 15:00 sularında Teleferik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür Ü., sabah saatlerinde sahte içki içti. Arkadaşlarıyla teleferik mahallesinde bulunan parkta oturduğu esnada fenalaşan Özgür Ü.’nün arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansa alınıp müdahalesi yapılan Özgür Ü.’nün ilk belirlemelere göre zehirlendiği ortaya çıktı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan şahıs ’sahte içki içtim, ölüyorum ben’ demesi dikkat çekti. Öte yandan polis ekipleri de olayı ihbar eden şahıslara ’Siz de içtiniz mi? Bu işin şakası olmaz’ diye uyarıda bulundu. Sahte içki içtiğini söyleyen şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından polis ekipleri şahsın Bursa’da yaşanan sahte içki ölümlerinin sorumlularıyla bağlantısının olup olmadığını araştırıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var
Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin Genel Başkanı seçildiMustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin Genel Başkanı seçildi
AUZEF final sınavları ne zaman?AUZEF final sınavları ne zaman?
1/

En Çok Okunan Haberler

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Asgari ücret açıklamaları son durum!

Asgari ücret açıklamaları son durum!

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde konuşurken fenalaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde konuşurken fenalaştı

AB mutasyon gündemiyle toplanıyor!

AB mutasyon gündemiyle toplanıyor!

İstanbul'un göbeğinde iğrenç kamp! Üst katta kumar, alt katta fuhuş

İstanbul'un göbeğinde iğrenç kamp! Üst katta kumar, alt katta fuhuş

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

Korkunç olay! Genç avukat 8'inci kattan beton zemine düştü

Korkunç olay! Genç avukat 8'inci kattan beton zemine düştü

Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Muş'ta polisler ele geçirdikleri uyuşturucuyla "ohh" yazdı

Muş'ta polisler ele geçirdikleri uyuşturucuyla "ohh" yazdı

PKK terör örgütü üyeliği suçundan aranan şüpheli İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Karantinada olması gerekirken valilikte yakalandı

Valilikte yakalandı

Vahşet! Yavru kedi, bacakları ve kuyruğu kesilerek öldürüldü

Vahşet! Yavru kedi, bacakları ve kuyruğu kesilerek öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.