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Bursa’da sahte içkiden ölen şahsın son anları güvenlik kameralarına yansıdı

22.12.2020 14:24 | Son Güncelleme:
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Bursa’da son günlerde sahte içkiden zehirlenen 16 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi’ne tedavi altına alındı.

Bursa’da son günlerde sahte içkiden zehirlenen 16 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi’ne tedavi altına alındı. Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39) ve Mehmet Süpürgeci (62) sahte içkiden hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Erhan Okumuşoğlu ve Uğur Kökkoparan, günü çıkarıldıkları mahkemece ’birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek’ suçundan tutuklandı.
Yazışmaları ortaya çıktı
Sahte içkiden ölen Mehmet Süpürgeci’nin alkolü temin ettiği şüphelilerden Uğur Kökkoparan ile telefon yazışmaları ortaya çıktı. Kökkoparan’ın Mehmet Süpürgeci’ye, cep telefonundan 13 Aralık günü, "Günaydın abi. Birazdan göndereceğim siparişini" mesajını yolladığı belirlendi. Siparişleri kurye ile dağıttığı öğrenilen Kökkoparan, ölen Mehmet Süpügeci’yi telefon rehberine ’Etilci’ diye kaydettiği öğrenildi.
Bir ton alkol sipariş etmişti
Yürütülen soruşturma dahilinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tutuklanan Uğur Kökkoparan’ın telefon kayıtlarını inceledi. Ekipler, Kökkoparan’ın gözaltına alınmadan önce Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden bir ton sahte alkol siparişi verdiğini belirledi. Sahte alkolün kargoyla şehre getirildiği istihbaratına ulaşan ekipler, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’ndeki kargo şubesine baskın düzenledi. Baskında kargo şubesinde bidonların içinde bulunan toplam 990 kilo sahte alkole piyasaya sürülmeden el koydu.
Tutuklu sayısı beşe çıktı
Polis ekipleri, Erhan Okumuşoğlu ve Uğur Kökkoparan’ın verdiği ifadeden yola çıkarak, Muhammet Haksever (42), Birkan Başak (44) ve Mesut Güler’i gözaltına aldı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan Muhammet Haksever’in Bursa’da tekel bayi işleten Birkan Başak ve tutuklu Uğur Kökkoparan ile birlikte çalıştığı tespit edilen Mesut Güler’i sorgulamak üzere emniyete getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de ’birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olmak’ suçundan tutuklandı.

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