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  4. Bursa’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi

Bursa’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi

23.12.2020 12:55 | Son Güncelleme:
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Bursa’da sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan 56 yaşındaki Kenan Çetinkaya ve 41 yaşındaki Mümin Ayyıldız da hayatını kaybetti.

Bursa’da sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan 56 yaşındaki Kenan Çetinkaya ve 41 yaşındaki Mümin Ayyıldız da hayatını kaybetti. Sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybeden sayısı 6’ya yükseldi.
Bursa’da 10 gün içerisinde alkol aldıktan sonra rahatsızlanan 17 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39), Mehmet Süpürgeci (62), Kenan Çetinkaya (56), Mümin Ayyıldız (41), Mehmet T. (51), Fatih Deniz Y. (49), Ferdi N. (37), Mustafa D. (58), Ramiz H., Güner M., Bahadır E. (36), Tamer M. (44), Emin A. (43), Aleattin G. (52) ve Mehmet Özgür K. tedaviye alındı. Bu kişilerden Mehmet İncili, Sümer Çam, İrfan Çivi ve Mehmet Süpürgeci geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.
Son olarak ise, 56 yaşındaki Kenan Çetinkaya ve 41 yaşındaki Mümin Ayyıldız da hayatını kaybetti. Sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi. Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Kenan Çetinkaya ve Mümin Ayyıldız’ın cenazeleri ailelerine teslim edildi. Halen hastanelerde tedavi görenlerin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
5 şüpheli tutuklandı
Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Erhan Okumuşoğlu, Uğur Kökkoparan, Muhammet Haksever (42), Birkan Başak (44) ve Mesut Güler, çıkarıldıkları mahkemece ’birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek’ suçundan tutuklandı.

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