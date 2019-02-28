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Bursa'da sahte rakı operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 18:29 | Son Güncelleme

BURSA’nın Kestel ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda evinde sahte rakı üretimi yapan E.M.

Bursa'da sahte rakı operasyonu

Tahsin AYDIN/BURSA,(DHA)- BURSA’nın Kestel ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda evinde sahte rakı üretimi yapan E.M. gözaltına alındı. Aramada bin 700 litre sahte rakı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçenin Derekızık ve Vanimehmet mahallelerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, sahte rakı üretimi yaptığı tespit edilen E.M. belirlenen adresine yapılan baskınla gözaltına alındı. Ekiplerin ev ve civarında yaptıkları aramada ise bir kısmı toprağa gizlenmiş ve varillere doldurulmuş bin 700 litre sahte rakı, 6 kilo anason, 1 kaynatma varili, 1 damıtma kazanı, 6 metre boyunda damıtma hortumu ve 163 boş şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan E.M. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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Bursa'da sahte rakı operasyonu

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