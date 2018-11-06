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Bursa'da sahte trafik kazası belgesi operasyonu: 22 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 13:24 | Son Güncelleme

BURSA'da polisin maddi hasarlı trafik kazaları sonrası evrakta para karşılığı sahtecilik yaptıkları tespit edilen şebekeye gönelik yönelik operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA'da polisin maddi hasarlı trafik kazaları sonrası evrakta para karşılığı sahtecilik yaptıkları tespit edilen şebekeye gönelik yönelik operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, maddi hasarlı trafik kazaları sonrasında evrakta para karşılığı sahtecilik yapan şebekeyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, ehliyetsiz olarak araç kullanıp maddi hasarlı trafik kazası yapan kişilere ulaşarak yeni kaza yapılmış gibi evrak tanzim ettikleri, tek taraflı maddi hasarlı kazalarda ise iki aracın karıştığı gibi evrak düzenledikleri ve bu yöntem ile kasko ve sigorta şirketlerini dolandırdıkları belirlendi. Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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