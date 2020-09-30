Bursa’da sahte tütün operasyonu

Bursa’da kaçakçılık polisinin bir iş yerine yaptığı operasyonda sahte ve mükerrer bandrolle satıldığı tespit edilen 5 ton 470 kilo tütün ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alınırken tütünlerin piyasa değerinin 500 bin lira olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde kaçak tütün satışı yapıldığı ihbarını alan Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, V.Y. ve Y.Y. isimli kişilere ait olduğu belirlenen iş yerine baskın yaptı. Şahıslara ait 2 iş yerinde yapılan aramada, 5 ton 470 kilo sahte ve mükerrer bandrollü tütün, 43 adet sökülmüş mükerrer bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan V.Y. ve Y.Y. isimli kişiler hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli tahkikat başlatılırken, ele geçirilen kaçak tütünlerin değerinin 500 bin TL olduğu bildirildi.



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