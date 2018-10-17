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Bursa'da sanayi sitesinde fabrika yangını korkuttu (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 23:16 | Son Güncelleme

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde Kayapa Sanayi Sitesi'nde bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Osman ŞİŞKO / BURSA (DHA)- BURSA'nın Nilüfer ilçesinde Kayapa Sanayi Sitesi'nde bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevler metrelerce yükselirken, art arda patlamaların da meydana geldiği fabrika yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kayapa Sanayi Sitesi'nde bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasında saat 22.10 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrikada sık sık meydana gelen patlamaların ardından alevlerin yükselmesi itfaiye ekiplerinin müdahalesini güçleştirdi. Gökyüzünü aydınlatan yangın, çevrede korkuya yolaçarken, polis güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

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