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Bursa'da sanayi sitesinde fabrika yangını korkuttu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 23:53 | Son Güncelleme

YANGIN MESAİ SAATİ DIŞINDA MEYDANA GELDİ Bursa'nın Nilifer ilçesinde bulunan Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangının mesai saati dışında meydana geldiği öğrenildi.

Bursa'da sanayi sitesinde fabrika yangını korkuttu (2)

YANGIN MESAİ SAATİ DIŞINDA MEYDANA GELDİ
Bursa'nın Nilifer ilçesinde bulunan Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangının mesai saati dışında meydana geldiği öğrenildi. Yaralanan olmayan yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekibi 20 araç ile müdahale ediyor. Sık sık patlamaların meydana gelmesi nedeniyle itfaiye erleri yangına müdahalede güçlük çekiyor. Alevler tüm fabrikayı sararken, bölgedeki doğalgaz ve elektrik hatları da kesildi.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da sanayi sitesinde fabrika yangını korkuttu (2)Bursa'da sanayi sitesinde fabrika yangını korkuttu (2)Bursa'da sanayi sitesinde fabrika yangını korkuttu (2)Bursa'da sanayi sitesinde fabrika yangını korkuttu (2)

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