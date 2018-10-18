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Bursa'da sanayi sitesinde fabrika yangını korkuttu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 00:56 | Son Güncelleme

BAŞKAN AKTAŞ: TÜM ARAÇLAR SEFERBER EDİLDİ Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sanayi bölgesinde çıkan fabrika yangını ile ilgili çalışmaları izlemek üzere olay yerine geldi.

Bursa'da sanayi sitesinde fabrika yangını korkuttu (3)

BAŞKAN AKTAŞ: TÜM ARAÇLAR SEFERBER EDİLDİ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sanayi bölgesinde çıkan fabrika yangını ile ilgili çalışmaları izlemek üzere olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin seferber edildiğini ve çevre belediyelerden de destek istendiğini belirten başkan Aktaş, alevlerin diğer fabrikalara sıçramasının söz konusu olmadığını belirtti. Aktaş, "Burası Ticaret Odası Meclis Başkanı Ali Uğur'a ait Entegre Enerji A.Ş. isimli geri dönüşüm tesisi. Burada organize sanayiden toplanan atıkların çimento fabrikaları için yakıta dönüştürülmesi ile ilgili bir proses var. Söndürme çalışmalarında yaklaşık 8-10 dönümlük bir alanda 6 bin metrekarelik kapalı alana müdahale edildi. Bu işletme Kayapa organize sanayi bölgesi sınırları içerisinde ama burada yalnızca 3-4 tane müstakil fabrika var. 21.02'de gelen ilk ihbar üzerine en yakın sanayi yani merkez itfaiye teşkilatından müdahale yapılıyor. Atıkların yandığından bahsediliyor. Genelinde fabrikanın ciddi bir bölümüne hemen müdahele edilmiş. Şu an bütün araçlarımız seferber edilmiş durumda. Çevre bölgelerden de araçlar istedik. Şu an için diğer fabrikalara sıçraması söz konusu değil" diye konuştu.
Yangının büyük bölümünün kontrol altına alındığını ifade eden Başkan Aktaş, can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu kaydetti. Aktaş, "Büyük geçmiş olmuş, can kaybının olmamasından dolayı sevinçliyiz. Sabaha kadar soğutma işlemleri devam edecek. An itibariyle geldiğimiz noktada dönem dönem harlamalar ve patlamalar oldu. Özellikle 2 kritik noktamız vardı, onlar tamamen kontrol altına alındı" dedi.

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Bursa'da sanayi sitesinde fabrika yangını korkuttu (2)Bursa'da sanayi sitesinde fabrika yangını korkuttu (2)
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