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  4. Bursa’da sanayi sitesinde korkutan yangın, 9 kişi dumandan etkilendi

Bursa’da sanayi sitesinde korkutan yangın, 9 kişi dumandan etkilendi

17.02.2021 10:48 | Son Güncelleme:
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Bursa’da sanayi sitesinde korkutan yangın, 9 kişi dumandan etkilendi

Bursa’da bir yapı markette sabah saatlerinde çıkan yangında çalışan 9 kişi dumandan etkilendi.Olay sabah saatlerinde Nilüfer İlçesindeki Beşevler Sanayi Sitesi 60.

Bursa’da bir yapı markette sabah saatlerinde çıkan yangında çalışan 9 kişi dumandan etkilendi.
Olay sabah saatlerinde Nilüfer İlçesindeki Beşevler Sanayi Sitesi 60. Blokta bulunan yapı markette meydana geldi. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İçeride bulunan 9 kişinin dumandan etkilendi. İçeride bulunan plastik maddelerin tutuşması sonucu gökyüzüne yükselen siyah dumanlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
8 itfaiye aracıyla 32 personelin müdahalesi sonucu içeride bulunan yanıcı kimyasallar alev almadan yangın kontrol altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa’da sanayi sitesinde korkutan yangın, 9 kişi dumandan etkilendi

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