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Bursa'da sanayi sitesindeki patlama ve yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 15:08 | Son Güncelleme

Yaşamını yitiren iş yeri sahibi son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde sanayi sitesinde bir atölyede meydana gelen patlama ve yangında hayatını kaybeden iş yeri sahibinin cenazesi defnedildi.

Polyester iplik üretilen, patlayıcı uzmanlığı alanında da faaliyet gösteren atölyenin sahibi İsmail Kasap'ın (34) cenazesi, Sıracevizler Mahallesi'ndeki Sıracevizler Camisi'ne getirildi.

Cenaze, cami bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kestel ilçesi Erdoğanköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Kasap'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra gönüllüsü olduğu AKUT Arama Kurtarma Derneğinden arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Otosansit'te, polyester iplik üretilen, patlayıcı uzmanlığı alanında da faaliyet gösteren atölyede dün basınç tüpü dolumu sırasında patlama meydana gelmiş, ardından yangın çıkmıştı. Yaralanarak hastaneye kaldırılan 5 kişiden, iş yeri sahibi İsmail Kasap ve işçi Ferhat Göral hayatını kaybetmişti.

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atölye Bursa cenaze patlama

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