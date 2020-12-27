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Bursa’da sazlık alanda yangın

27.12.2020 22:09 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İznik ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı.

Bursa’nın İznik ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı. Lodosun etkisiyle büyüyen yangın, çok itfaiye ekibinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.
Olay, saat 21.00 sıraları İznik gölü kıyısı kumbaşı mevkiinde yaşandı. Bir anda tutuşan sazlıklar lodosun etkisiyle büyümeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını duyan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bektaş, itfaiye erlerine yardım etti. İlk belirlenmelere göre 15 hektar alan yanarken, yangın söndürme çalışmaları 1 saat sonra kontrol atına alındı.

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