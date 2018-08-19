Bursa’da sazlık yangını (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa'nın İznik ilçesi Çakırca mevkisindeki sazlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları rüzgarın etkisiyle zorlaşırken, alevler bahçe ve tarlalara da sıçradı. Yangın bölgeye sevk edilen İznik, Orhangazi ve Yenişehir itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonunda yaklaşık 7 saatte söndürüldü. Yangında sazlık alanla birlikte zeytinlik ve meyve bahçelerinin de bulunduğu yaklaşık 110 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Mehmet BULDU / İZNİK (Bursa),(DHA)



