Bursa'da seçim sonuçlarına itirazlar

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim sonuçlarına ilişkin Yüksek Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verdi.

Bozbey'in sosyal medya hesabından paylaştığı itiraz dilekçesinde, 31 Mart Yerel Seçimleri sonuçları Bursa'da kesinleşmeden AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş'a Bursa İl Seçim Kurulu tarafından mazbatasının verildiği belirtildi.

Tedbir talebinde bulunulan dilekçede, "Öncelikle seçim sonuçlarına itiraz süreleri bitmeden Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti adayı Alinur Aktaş'a verilen mazbatanın işleminin yürütmesinin tedbiren durdurulmasına, Yüksek Seçim Kuruluna yaptığımız itirazın sonuçlanmasının beklenmesine karar verilmesini talep ederiz." ifadesi kullanıldı.

Dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Sayın İl Seçim Kurulu, iddialarımızın soyut olduğu ve sandık sonuç tutanaklarında aksini ispatlayacak delil olmadığından başvurumuzu reddetmiştir. Basından ve mensubu olduğumuz parti örgütlerinden öğrendiğimiz üzere; İstanbul'da Şile, Bayrampaşa 1, Ataşehir 2, Ümraniye 3, Fatih 1, 2 ve 3, Maltepe, Sancaktepe, Ümraniye ve diğer seçim kurulları, tüm geçersiz oyların hatta bazı ilçelerde tüm oyların, sonuç tutanaklarında herhangi bir şerh ya da şikayet olmaksızın yeniden sayılmasına karar vermiştir. Bu İlçe Seçim Kurul kararları ve YSK'nın daha önceki İl Seçim Kurulu'na sunduğumuz kararlarında görüleceği üzere YSK tarafından onanmıştır. Hukuk aynı konuda iki farklı karar veremez. Buna göre ya İstanbul seçim bölgesindeki sayımlar iptal edilmeli ya da Bursa seçim bölgesinde de oylar yeniden sayılmalıdır."