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Bursa'da seçmen sandık başına gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 11:30 | Son Güncelleme

BURSA'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 2 milyon 176 bin 696 seçmen, kurulan 6 bin 835 sandıkta oy kullanıyor.

Mehmet İNAN- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 2 milyon 176 bin 696 seçmen, kurulan 6 bin 835 sandıkta oy kullanıyor. Bursa'da oy verme işlemi, saat 08.00'de başladı. 2 milyon 176 bin 696 seçmen, kurulan 6 bin 835 sandıkta oy kullanıyor. Bursa'da 33 bin 157 kişi ilk defa oy kullanıyor. Seçmenler, belediye başkanı, büyükşehir ve ilçe belediye meclis üyelikleri ve muhtarları seçmek için oy kullanıyor. Kentte oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

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