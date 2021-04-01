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  4. Bursa’da şehirler arası otobüs tırla çarpıştı: 4 yaralı

Bursa’da şehirler arası otobüs tırla çarpıştı: 4 yaralı

01.04.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa-İzmir-İstanbul otoyolu üzerinde meydana gelen kazada şehirler arası yolcu taşıyan otobüs tıra arkadan çarptı.

Bursa-İzmir-İstanbul otoyolu üzerinde meydana gelen kazada şehirler arası yolcu taşıyan otobüs tıra arkadan çarptı. Tırın da otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa-İstanbul-İzmir otoyolunun Bursa çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AAJ 305 plakalı Kamil Koç Turizm’e ait şehirler arası yolcu otobüsü, önünde seyreden 16 ALB 415 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır da önünde seyreden 16 AHK 944 plakalı cipe arkadan çarptı. O sırada kazaya karışan 16 R 4845 ticari otomobilde ise maddi zarar meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yolcu otobüsünde bulunan şoför ve muavin ile tırın çarptığı cipteki 2 kişi yaralandı.
Otobüs şoförü ve muavin sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, cipte bulunan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından 112 ambulansı ile çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sonucu otoyol kısa süreli olarak ulaşıma kapanırken, uzun kuyruklar oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra polis ekipleri kapanan yolu kontrollü şekilde trafiğe açtı. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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