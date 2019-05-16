Bursa'da şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi

ZÜCDER'in 2004 yılında kurulduğunu hatırlatan Öksüz, "Derneğimiz ülkemizdeki sofra ve mutfak eşyalarından küçük elektrikli ev aletlerine ve hediyelik eşyaya kadar geniş bir yelpazeden oluşan züccaciye sektörünün en önemli temsilcisidir. Sayıları 470'i aşan üyelerimiz, ulusal ve uluslararası alanda saygınlık kazanmış ve sektörümüzde marka olmuş firmalarımızın temsilcilerinden oluşmaktadır. ZÜCDER olarak sektörümüzün çatı kuruluşu olduğu bilinci ve sorumluluğu içinde önce ülkemizin sonra sektörümüzün ve firmalarımızın ortak menfaatleri için çalışmaktayız. Ülkemizin ve sektörümüzün gelişmesine, kalkınmasına, refah ve huzurunun artmasına katkı sağlayacak çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz." diye konuştu.

ZÜCDER Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz, iftar sonrası yaptığı konuşmada, mübarek ramazan ayında bu iftar sofrasını birlikte paylaşmanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öksüz, dernek yönetiminin ekonomi dışında Türkiye'nin sorunları ve sosyal konularda da duyarlı hareket etmeyi görev edindiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yurtta sulh cihanda sulh ilkesinden yola çıkarak dünya ve çevremizdeki ülkelerde barışı sağlamak, bizlere emanet edilen vatanımızı, kutsal topraklarımızı koruyup kollamak için bazı bedeller ödüyoruz. Dünyanın içinde bulunduğu karmaşık durumlar çevremizden en yakınımıza hatta aile bireyimize kadar yansımakta ve yaşantımızda da büyük değişikliklere neden olabilmektedir. Zaman zaman yüreklerimiz yanıyor. Bu acıları hafifletmenin ya da üzüntüleri azaltmanın da mümkün olmadığını biliyoruz. Naçizane elimizden gelen ise ramazan ayıyla beraber iftar sofralarımızda sizlere bu birlikteliği sağlamasını organize edebilmek, verdiğimiz burslarla şehit ailelerimizin çocuklarının eğitimine katkı sağlamak, biraz da olsa acıları paylaşabilmek. Geçen senelerde Bilecik, Eskişehir ve Edirne'de yaptığımız iftar yemeklerimizi bugün Bursa'da şehit ve gazi aileleriyle birlikte gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar ülkemizin için canını ortaya koymuş olan tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anarken, şehitlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve metanet diliyorum."

Konuşmaların ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Metin Şenol, Öksüz'e plaket ve çiçek verdi. Öksüz de Şenol'a plaket ve çiçek takdim etti.

