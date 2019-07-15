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Bursa'da şehitliklerde anma töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 15:40 | Son Güncelleme

BURSA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hamitler ve Pınarbaşı şehitliklerinde anma töreni düzenlendi.

Bursa'da şehitliklerde anma töreni

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hamitler ve Pınarbaşı şehitliklerinde anma töreni düzenlendi.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıl dönümünde, Bursa'da Hamitler ve Pınarbaşı şehitliklerinde anma etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile diğer il protokolü, ilk olarak Hamitler Şehitliği’ni ziyaret etti. Burada şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bırakan protokol üyeleri, şehitler için dua okudu. Protokol, buradan da Pınarbaşı Şehitliği'ne geçti. Burada da tüm şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bırakıldı, şehit yakınları ile sohbet edildi. Yapılan duanın ardından şehitlikteki anma töreni sona erdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, darbe kalkışmasının 3’üncü yılında şehitleri anmak, vatana olan bağlılığı artırmak adına bir dizi etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Tüm Bursalıları akşam yapılacak demokrasi yürüyüşüne davet eden Başkan Aktaş, “15 Temmuz, bu devletten rütbe almış, makam almış, ama bu devlete ihanet etmiş, iyilerini tenzih ediyorum, bir grubun özellikle FETÖ mensuplarının yaptığı birlik beraberliğimize kasteden, başka ülkelerinin boyunduruğuna girmemizi önceleyen bir kalkışmaydı. O akşam kadınıyla erkeğiyle, sağcısıyla solcusuyla, açığıyla kapalısıyla kısaca her kesimden insan bir araya geldi. Çanakkale’de olduğu gibi bir tane dert vardı: Birlik beraberlik. O yüzden 15 Temmuz çok anlamı ve değerli. O yüzden 15 Temmuz’u unutmamız ve unutturmamız gerekli” diye konuştu.

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Bursa'da şehitliklerde anma töreniBursa'da şehitliklerde anma töreniBursa'da şehitliklerde anma töreniBursa'da şehitliklerde anma töreni

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