Bursa'da serebral palsi hastası Yusuf için yardım gecesi düzenlendi

Bursa'da, 7 yaşındaki serebral palsi hastası Yusuf Latifoğlu'nun tedavi masraflarının karşılanması amacıyla "Yusuf'a Umut Ol" yardım gecesi gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Salonu'nda, DAĞDER (Orhaneli-Keles-Büyükorhan-Harmancık ve Osmangazi'ye Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) tarafından organize edilen etkinlikte, yaklaşık 4 ay önce tanı konulan Latifoğlu ve annesinin yer aldığı video izletildi.

Etkinlikte, yöresel türküler seslendirildi, şiirler okundu ve DAĞDER Mehter Takımı tarafından marşlar söylendi.

Gecenin sonunda sanatçı Bedia Akartürk, sevilen şarkılarını seslendirdi.

DAĞDER Başkanı Yaşar Türk, yaptığı konuşmada, hayırda yarışmak adına Yusuf için bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin hayırseverler ve sponsorlar yardımıyla gerçekleştirildiğini belirten Türk, "Yusuf'un yaralarına merhem olacak parayı bulup insanlık görevimizi yerine getirmek istiyoruz." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik de etkinliği son derece anlamlı bulduğunu dile getirdi.

Valilik izniyle başlatılan yardım kampanyasında Latifoğlu'nun tedavisi için gerekli 350 bin liranın 240 bin lirası toplandı. Kalan 110 bin liranın ameliyat günü olan 8 Ocak'a kadar toplanması hedefleniyor.

