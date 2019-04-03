Bursa'da servis aracı kaza yaptı:14 yaralı

Bursa'da bir fabrikaya işçi götüren servis aracının kaza yapması sonucu 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi Korupark kavşağında, bir fabrikaya işçi götüren E.Ş. idaresindeki 16 S 2270 plakalı servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı, ardından kara yolu tabelasının direğine çarptıktan sonra durdu.

Kazada, araçta bulunan 14 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki hastanelere götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ve trafik akışını kontrollü bir şekilde sağlayan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

