Bursa'da servis şoförünü yaralayan şüpheliler yakalandı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, servis şoförünü silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 23 Ekim'de, Vakıf Mahallesi'nde işçi servisi şoförlüğü yapan M.Ç, minibüse binen maskeli saldırganlar tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
Çalışma başlatan jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin M.S. ve oğlu E.S. olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli baba ve oğlu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu E.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
M.S'nin, ifadesinde, servis şoförü M.Ç'yi kıskançlık nedeniyle vurduğunu, olaydan sonra tüfeği parçaladığını, üzerindeki montu ve başına giydiği maskeyi de çöpe attığını söylediği öğrenildi.
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